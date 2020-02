Exclusief voor abonnees

Vrees voor extreemrechtse terreur groeit in Duitsland

Bob van Huet IDV

20 februari 2020

10u36

Bron: AD.nl, eigen berichtgeving

0

De man die achter de moordpartij in het Duitse Hanau zit, zou een schriftelijke bekentenis hebben achtergelaten. In die tekst staan ook rechts-radicale opmerkingen, melden Duitse media. Dat het voornaamste doelwit van zijn moordpartij een waterpijpbar met Koerdische klanten was, versterkt het idee dat het om een racistische aanslag ging.