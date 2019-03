Vrees voor cholera-epidemie in Mozambique nadat aantal gevallen op twee dagen tijd is verdubbeld Redactie

31 maart 2019

12u04

Bron: AP 0

De afgelopen 48 uur is het aantal gevallen van cholera verdubbeld tot 271 in Beira, een van de steden in Mozambique die zwaar getroffen werd door een cycloon twee weken geleden. Hulpverleners proberen een epidemie tegen te houden, maar door de ravage die de cycloon heeft achtergelaten, is het getroffen gebied een voedingsbodem geworden voor de infectieziekte. Duizenden mensen leven in tentenkampen van hulporganisaties sinds de doortocht van Idai.