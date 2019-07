Vrees voor 80 doden na nieuwe schipbreuk voor kust van Tunesië LH

04 juli 2019

16u19

Bron: Belga 0 Een schipbreuk voor de kust van Tunesië heeft zeker 80 mensenlevens geëist, vreest de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Dat tweet woordvoerder Flavio Di Giacomo. Vier van de opvarenden overleefden de ramp en werden overgebracht naar Tunesië, maar de 82 anderen aan boord van het bootje zijn nog vermist.

De schipbreuk deed zich voor voor de kust van de Zuid-Tunesische stad Zarzis, aldus een plaatselijk hoofd van de Tunesische Rode Halve Maan. De vier overlevenden werden ondergebracht in een vluchtelingencentrum in diezelfde stad, maar een van hen, een Congolees, overleed later in een plaatselijk ziekenhuis. De drie anderen zijn afkomstig uit Mali.



De vluchtelingen waren maandag vertrokken vanuit buurland Libië, op weg naar Europa. Dit jaar kwamen al meer dan 340 mensen om toen ze vanuit Noord-Afrika Italië probeerden te bereiken.

