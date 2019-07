Vrees voor 150 doden bij schipbreuk voor de kust van Libië ttr

25 juli 2019

16u48

Bron: bbc, reuters 4 buitenland Bij een schipbreuk voor de kust van Libië zijn wellicht 150 mensen verdronken. Dat meldt de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR. Als dat aantal wordt bevestigd, is het de grootste scheepsramp in de Middellandse Zee dit jaar. Ongeveer 150 anderen werden gered en teruggebracht naar het Libische vasteland.

Het schip verliet Libië vanuit Al Khums, een stad die op ongeveer 120 kilometer ten oosten van de Libische hoofdstad Tripoli ligt. Er waren ongeveer driehonderd personen aan boord. Dat blijkt uit de eerste verklaringen van de overlevenden. Mogelijk was er ook een tweede vaartuig bij het tragische incident, aldus de UNHCR.

De 150 overlevenden werden opgepikt door lokale vissers, waarna ze werden teruggebracht naar het vasteland door de Libische kustwacht, reageert UNHCR-woordvoerder Charie Yaxley.



Veel Afrikaanse migranten proberen via Libië de oversteek naar Europa te maken. Dit gebeurt vaak in ongeschikte boten, waardoor regelmatig mensen om het leven komen. Tijdens de eerste vier maanden van dit jaar stierven in totaal 164 mensen op de route tussen Libië en Europa.

Volgens UNHCR en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn er ongeveer 50.000 geregistreerde vluchtelingen en asielzoekers in Libië, net als 800.000 andere migranten. De repatriëring van migranten, die worden gered aan de Middellandse Zee, naar Libië moet worden gestopt, want Libië is een gevaarlijke plaats, luidt het.