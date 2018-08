Vreemde baan Russische satelliet verontrust Verenigde Staten: “We weten niet wat dit toestel is” KVDS

16 augustus 2018

11u23 0 Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken maakt zich zorgen om een Russische satelliet die “erg vreemd gedrag” vertoont. Volgens het Russische ministerie van Defensie zou het gaan om een toestel dat ruimtetuigen inspecteert, maar daar geloven de Amerikanen niets van. “We weten niet wat dit toestel is en kunnen het op geen enkele manier checken”, klinkt het verontrust.

Het was Yleem D.S. Poblete – het hoofd van het Amerikaans Bureau of Arms Control, Verification and Compliance – die eergisteren aan de alarmbel trok op een ontwapeningsconferentie in Genève. De Russische satelliet werd in oktober vorig jaar voor het eerst opgemerkt.

Grote zorgen

“Wat de satelliet doet, komt niet overeen met wat we kennen van toestellen die ruimtetuigen inspecteren”, aldus Poblete. “We zijn bezorgd over zijn erg vreemde gedrag. We weten niet met zekerheid wat het toestel is en kunnen het op geen enkele manier checken. De intenties van de Russen met het toestel zijn niet duidelijk en baren ons uiteraard grote zorgen. Zeker als je weet dat de Commandant van de Russische ruimtetroepen eerder verklaarde dat het integreren van nieuwe prototypes van wapens een hoofdtaak is van de Aerospace Force Space Troops.”

De Amerikanen maken zich al langer zorgen dat de Russen actief bezig zijn met het ontwikkelen van antisatellietwapens. Iets wat het Russische ministerie van Defensie volgens Poblete al verscheidene keren bevestigde. “In februari vorig jaar zei de leider van de Russisch ruimtetroepen dat Rusland nieuwe raketten ontwikkelt met het expliciete doel om satellieten te vernietigen. We hebben zelfs verklaringen gelezen van de Russische Defensie dat haar ruimtetroepen al een mobiel lazersysteem tegen satellieten hebben dat opereert vanop de grond. President Poetin vindt trouwens dat ruimtewapens steeds aanvaardbaarder worden in politiek en militair opzicht.”

Mobiele telefoons

Mochten de Russen effectief een antisatellietwapen in een baan om de aarde gebracht hebben en dat ook gebruiken, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Ook voor het dagelijkse leven, want onder meer mobiele telefoons, de gps en het internet werken op satellieten. Om nog maar te zwijgen van andere diensten zoals het voorspellen van het weer en politie en brandweer. (lees hieronder verder)

Het toestel zou de Russen kunnen toelaten om bijvoorbeeld spionageapparatuur aan een satelliet van een vijandige macht te bevestigen, maar ook om die uit zijn baan te duwen, zijn signalen te storen, hem te vangen of zelfs compleet te vernietigen.

Klein ruimtetuig

Het is niet duidelijk om welke Russische satelliet het precies gaat. Dat zei Problete niet. Militaire analisten denken echter dat het toestel op 23 juni vorig jaar in een baan om de aarde gebracht werd. Het Russische ministerie van Defensie verklaarde een maand later dat het “een klein ruimtetuig” had gelanceerd dat de toestand van de Russische satellieten moest controleren.

De Russen zelf ontkennen alle aantijgingen. Russisch diplomaat Alexander Deynko vertelde aan persbureau Reuters dat de verklaring van Poblete “ongefundeerd en lasterlijk” is en "gebaseerd op verdenkingen en veronderstellingen”.