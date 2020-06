Vreedzame demonstratie tegen raciaal geweld in Washington stemt zelfs Trump tevreden, wel schermutselingen in Seattle KVE RL

07 juni 2020

06u41 28 UPDATE Over zowat de hele wereld worden dit weekend betogingen gehouden tegen racisme en politiegeweld na de dood van George Floyd, die bijna twee weken geleden stierf bij een politie-interventie in Minneapolis. In Washington kwamen tienduizenden de straat op om vreedzaam te protesteren. Ook in andere Amerikaanse steden verliepen de protesten zonder noemenswaardige incidenten. Alleen in de stad Seattle raakten politie en demonstranten kortstondig slaags, aldus CNN.



Washington verwachtte 100.000 à 200.000 betogers zaterdag. Volgens Greet De Keyser, correspondente van VTM Nieuws in de VS, verzamelden duizenden mensen zich opnieuw in de omgeving van het Witte Huis.

“Duizenden mensen staan al klaar om de hele dag door de stad te trekken”, vertelt ze. Alles gaat er voorlopig vredevol aan toe. Er wordt muziek gespeeld en mensen staan te dansen. “Het ziet er niet meteen naar uit dat er geweld gaat ontstaan”, legt de journaliste uit.



Velen dragen bordjes met teksten als “geen vrede zonder gerechtigheid”, “stop racisme nu” of “ik krijg geen adem”. Dat waren de laatste woorden die de zwarte arrestant George Floyd nog kon uitbrengen toen een blanke agent hem een knie in de nek gedrukt hield.

Centrum van de protesten

Washington lijkt zich te hebben ontwikkeld tot het centrum van de protesten, waarschijnlijk ook doordat een deel van de woede gericht is op Donald Trump. De Amerikaanse president heeft het harde politie-ingrijpen op 25 mei in Minneapolis met de dood van Floyd tot gevolg veroordeeld en het recht vreedzaam actie te voeren onderstreept. Hem wordt wel verweten niet duidelijk afstand te nemen van racisme en onvoldoende begrip te tonen voor de heersende boosheid over de discriminatie en onrechtvaardigheid in het land.

Ook in andere Amerikaanse steden wordt gemanifesteerd. In 34 van de 50 staten zijn er manifestaties die allemaal rond George Floyd draaien. De betogers eisen politieke ingrepen waaronder een demilitarisering van de politie en ze vragen dat de dodelijke politietechnieken - waarvan de agenten gebruikmaakten en waardoor George Floyd is gestorven - verboden worden.

Schermutselingen in Seattle

Vooralsnog zijn geen incidenten gemeld, behalve in de stad Seattle, in het noordwesten van de VS. Daar zijn schermutselingen tussen de politie en demonstranten aan de gang, zo meldt nieuwszender CNN. De politie zet flitsgranaten in om de menigte te verdrijven nadat vrijdag de lokale autoriteiten de inzet van traangas hadden verboden.

Volgens de politie probeerden betogers herhaaldelijk de door de politie opgeworpen barricade te doorbreken “ondanks herhaaldelijke verzoeken van de politie om daar mee te stoppen. Individuen begonnen toen agenten met stenen, flessen en explosieven te bekogelen. Die zelfgemaakte explosieven hebben verschillende dienders verwond", aldus de lokale politie.

Bij eerdere gelegenheden, vlak na het dramatische overlijden van Floyd, waren er ernstige ongeregeldheden en werden winkels geplunderd in veel steden. De zwarte Amerikaan werd op 25 mei in Minneapolis omgebracht door verstikking door een blanke politieagent.

Trump tevreden

President Trump lijkt tevreden met het verloop van het protest in Washington. “Veel minder volk in Washington dan verwacht. Nationale Garde, Geheime Dienst en de politie van Washington hebben geweldig werk geleverd. Dankjewel!”, tweette het staatshoofd.

Much smaller crowd in D.C. than anticipated. National Guard, Secret Service, and D.C. Police have been doing a fantastic job. Thank you! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Beelden van het protest in Washington

