Vreedzaam protest wordt gewelddadig: wat is er aan de hand in Hongkong? Redactie

12 juni 2019

13u52

Bron: AP 1

In Hongkong, een semi-autonome regio van China, wordt al sinds zondag geprotesteerd tegen een omstreden uitleveringswet. Met die wet kunnen verdachten uit Hongkong naar China worden uitgeleverd en ook daar berecht worden. Demonstranten vrezen voor schending van de mensenrechten, door foltering of gedwongen bekentenissen. Het vreedzaam protest is vandaag echter uit de hand gelopen. Demonstranten gooien met allerlei voorwerpen naar de oproerpolitie, die op haar beurt reageert met traangas en rubberen kogels.