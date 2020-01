Vredesplan van Trump stuit op veel ongenoegen in Midden Oosten: “Complot tegen islamitische wereld” ttr aw

29 januari 2020

10u58

Bron: anp, belga 2 Het vredesplan voor het Midden-Oosten van de Amerikaanse president Donald Trump is volgens het Iraans ministerie van Buitenlandse Zaken een "complot tegen de islamitische wereld". Ook Ahmed Aboel Gheit, secretaris-generaal van de Arabische Liga, is het oneens met de plannen van Trump en spreekt van een “ernstige schending van de legitieme rechten van de Palestijnen”.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Arabische Liga komen zaterdag bijeen in een buitengewone vergadering om zich te buigen over het plan van Trump. Ze zijn het niet eens met zijn visie op het Midden-Oosten. Zo kan er volgens de secretaris-generaal geen duurzame vrede bewerkstelligd worden als “de realiteit van de Israëlische bezetting van Palestijns grondgebied sinds 1967" wordt ontkend.

"Achter deze zogenaamde deal van de eeuw zit een grote samenzwering verborgen, die het bestaan van de islamitische wereld bedreigt", aldus het departement in een tweet.

Ook Turkije sluit zich aan bij tal van Arabische landen. “Het zogenaamde vredesplan van de Verenigde Staten is doodgeboren”, aldus het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. “Het is een bezettingsplan dat een tweestatenoplossing onmogelijk maakt en de Palestijnse gebieden uitperst."

“Het Palestijnse volk en hun land kunnen niet worden gekocht”, vervolgt de tekst. “We zullen niets aanvaarden dat de Israëlische bezetting en de vervolging legitimeert. We zullen altijd onze Palestijnse broeders steunen.”

“Er zal nooit vrede zijn in het Midden-Oosten zonder een einde te maken aan het bezettingsbeleid”, zei het ministerie. “We zullen nooit een plan steunen dat niet door de Palestijnen is aanvaard.”

Gisterenavond verzamelde een menigte zich rond het consulaat van de Verenigde Staten in Istanboel, ze scandeerden er “Weg met Israël! Weg met Amerika! “

Jeruzalem, de “ongedeelde hoofdstad” van Israël

Trump presenteerde gisteren samen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zijn visie op het Midden-Oosten. Daarin is onder andere Jeruzalem de "ongedeelde hoofdstad" van Israël en mag dat land de nederzettingen in bezet gebied inlijven.