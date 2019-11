Vredesbewegingen organiseren NAVO-tegentop als protest tegen militaire uitgaven PVZ

29 november 2019

17u24

Bron: Belga 1 Verschillende vredesbewegingen organiseren in Londen op 30 november een internationale conferentie en op 3 december een betoging om te protesteren tegen de stijgende militaire uitgaven en de bewapeningswedloop. Aanleiding voor de acties is de NAVO-top in de Britse hoofdstad op 3 en 4 december.

"De vredesbeweging verzet zich tegen de toenemende militarisering van de Europese Unie die nauw verbonden is met de NAVO. In de afgelopen twee decennia is de NAVO steeds globaler geworden door haar territorium en haar wereldwijde militaire actieradius uit te breiden", aldus Vrede vzw vrijdag in een mededeling.

Zo wijst de beweging erop dat de NAVO zich sinds 1999 heeft uitgebreid met 13 nieuwe lidstaten uit Midden- en Oost-Europa, en ze ondertussen de samenwerking met Georgië, Oekraïne en andere Centraal-Aziatische staten versterkt, wat kan leiden tot spanningen met Rusland.

Daarnaast concentreert het bondgenootschap zich in het kielzog van de VS ook steeds meer op Azië om - tot groot ongenoegen van China - de dominantie in de Stille Oceaan op te voeren. En ondanks de gewelddadige gevolgen van de militaire interventies in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië, blijven de NAVO en haar lidstaten de capaciteiten met mobiele legers en offensieve wapensystemen opvoeren.

Twee derde van wapenhandel

De NAVO is verantwoordelijk voor twee derde van de wereldwijde wapenhandel en meer dan de helft van de militaire uitgaven, en tegen eind volgend jaar zullen hun totale militaire bestedingen nog met 100 miljard euro zijn toegenomen. Bovendien kiest de NAVO duidelijk voor het behoud van de nucleaire strategie.

"De vredesbeweging wil dat er een einde komt aan de peperdure confrontatiepolitiek en bewapeningswedloop", klinkt het. "Ze vraagt dat er opnieuw werk wordt gemaakt van een ontspanningspolitiek en ontwapening. Het NAVO-militarisme draagt in belangrijke mate bij aan de klimaatopwarming en zorgt ervoor dat de ruimte voor noodzakelijke sociale en milieu-investeringen wordt opgesoupeerd."

Op een tegentop op 30 november in Londen legt de vredesbeweging de nadruk op de gevaren van de NAVO-politiek en stelt ze alternatieven voor voor een vredespolitiek. Op 3 december is er een grote vredesmanifestatie in de straten van Londen, onder de naam "No to Trump - No to NATO".