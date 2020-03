Vredesakkoord zorgt nog niet voor veel vrede: VS vuren opnieuw raketten af, taliban doden 20 Afghanen YV

Bron: Reuters, CNN 2 De Verenigde Staten hebben, na het tekenen van het vredesakkoord met de taliban zaterdag, opnieuw strijders van de islamitische organisatie met raketten bestookt in Afghanistan. Eerder kwamen bij een aanval van de taliban 16 Afghaanse soldaten en 4 agenten om het leven.

Het Amerikaanse leger lanceerde vandaag een reeks luchtaanvallen op militanten van de taliban in Helmand, een provincie in het Zuiden van Afghanistan. Dat maakte een woordvoerder van het Amerikaanse leger bekend. De taliban zou volgens het leger actief een controlepunt van de Afghaanse nationale veiligheidstroepen hebben aangevallen. “Het was een defensieve aanval om de taliban te stoppen”, luidt het bij de Amerikaanse kolonel Sonny Legget.

Akkoord

Het Amerikaanse leger en de taliban blijven dus toch doorvechten, ondanks ze afgelopen weekend nog een historisch vredesakkoord sloten. Daar stond onder andere in dat de VS de komende 14 maanden al hun troepen uit het land zou terugtrekken. Maar alleen op voorwaarde dat de taliban zich ook aan het akkoord houden.

Zo moet de taliban voorkomen dat een groep of individu de “grond van Afghanistan” zou gebruiken om de veiligheid van de Verenigde Staten of een van zijn bondgenoten te bedreigen. Daarmee verwijzen ze naar terreurgroep Al-Qaida, die volgens oud-president Bush werd ondersteund door de taliban, voor en na de aanslagen van 11 september.

Geen vrijlating

De president Ashraf Ghani kondigde zondag aan dat het staakt-het-vuren van 22 februari verlengd wordt tot de inter-Afghaanse gesprekken van start gaan op 10 maart. Experts stellen zich nu de vraag of de taliban zich verder nog aan de wapenstilstand zal houden. Vooraleer Afghanistan 5.000 talibangevangenen vrijlaat, zal de taliban niet naar de gesprekken gaan, zei een woordvoerder al. Afghaanse president Ashraf Ghani liet weten dat er van de vrijlating niets in huis zal komen.

De oorlog in Afghanistan duurt intussen al meer dan 18 jaar. Het nieuwe akkoord moest de weg vrijmaken voor directe onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de taliban en de Afghaanse leiders in Oslo volgende maand, zo meldden Amerikaanse functionarissen.