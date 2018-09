Vredesakkoord stopt 'zeeslag' om coquilles

05 september 2018

Organisaties van Franse en Britse vissers hebben een principeakkoord bereikt dat de oplaaiende ruzie over de vangst van Sint-Jabobsschelpen voor de kust van Normandië bezweert. Na vier uur onderhandelen in Londen zijn afspraken gemaakt om te komen tot een nieuw akkoord over deze visserij.