Vredesakkoord maakt einde aan decennialang conflict in Mozambique kg

01 augustus 2019

17u51

Bron: Belga 0 In Mozambique hebben president Filipe Nyusi en oppositieleider Ossufo Momade vandaag een vredesakkoord ondertekend. Het akkoord moet een einde maken aan een decennialang aanslepend conflict tussen de regeringspartij Frelimo en de voormalige guerrillabeweging en grootste oppositiepartij Renamo.

De ondertekening vond plaats op het militaire hoofdkwartier van Renamo in Gorongosa-bergmassief, in het centrum van Mozambique. De ceremonie, 27 jaar na het einde van de eerste burgeroorlog, werd live uitgezonden op de openbare televisieomroep.



Met het vredesakkoord komt een einde aan lange vredesonderhandelingen die op poten werden gezet door de historische leider van Renamo, Alfonso Dhlakama, die in mei 2018 overleed. In de aanloop naar presidents- en parlementsverkiezingen in oktober moet zo een einde komen aan de strubbelingen, terwijl de regering van Nyusi in het noorden van het land te kampen heeft met een verzetshaard van jihadisten. De opstanden kostten sinds oktober 2017 het leven aan meer dan 250 mensen.

Geweld

Frelimo regeert in Mozambique al sinds de onafhankelijkheid van het land van Portugal in 1975. Al van bij het begin kwam Renamo als guerrillabeweging in opstand tegen de machthebbers. Na het vredesakkoord van 1992 werd Renamo de belangrijkste oppositiepartij van Mozambique. Sindsdien vonden er wel regelmatig opflakkeringen van het geweld plaats, met name in 2013.