Vrede, ontwapening, opgeven van kernwapens, economische samenwerking, familiehereniging: Kim heeft de sleutel

27 april 2018

17u42 2 Kim en Moon in Panmunjom. Historische beelden. Historische woorden ook. Nobele objectieven en mogelijk verstrekkende gevolgen. Vrede, ontwapening, opgeven van kernwapens, economische samenwerking, familiehereniging. Maar zal het ook zo ver komen? Kim heeft nog altijd de sleutel.

Erwin VERHOEVEN

Beide leiders ondertekenden een akkoord dat zes krachtlijnen bevat. Streven naar een Koreaans schiereiland zonder kernwapens, een vredesverdrag — eventueel met de VS en China als partners — nooit meer oorlog, ontwapening, het onderhouden van goede betrekkingen met het oog op vrede, welvaart en een verenigd Korea, het herenigen van gescheiden families en het samen deelnemen aan sportcompetities. Dat is wat er op papier staat. Maar tussen droom en daad staan “praktische bezwaren”. Om dat te beseffen, hoef je de Koreaanse vertaling van Elsschot niet na te lezen.

De laatste twee punten zijn het makkelijkst te realiseren. Op de Winterspelen was er al een gemeenschappelijke team. Onder aansturen van het Rode-Kruis lopen er zeer bescheiden programma's voor gescheiden families. Daar kan een turbo onder gezet. Maar de rest... Voorlopig weet niemand — noch in Seoel, noch in Washington en vermoedelijk ook niet in Peking — wat Kim Jong-un echt drijft. Wil hij werkelijk de “Chinese weg” bewandelen? De economie van zijn land wat open stellen richting zuiden en tegelijkertijd het DNA van zijn regime behouden? Dat is het optimistische scenario. Optimistisch omdat het de vrede waarborgt. Maar wel abstractie makend van het feit dat miljoenen Noord-Koreanen dan verder moeten onder een drukkend bewind.

Twintig keer armer

