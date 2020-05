Vrachtwagens uitgebrand op Nederlandse eendenslachterij, directeur verdenkt Belgische dierenactivist JOBR

28 mei 2020

16u50

Bron: ANP, Belga 0 Op het terrein van eendenslachterij Tomassen Duck-To in het Nederlandse Ermelo zijn woensdagnacht vijf vrachtwagens uitgebrand. De vrachtwagens waren geladen met kunststof kratten en gingen volledig in vlammen op. Het bedrijf verdenkt een Belgische dierenactivist van de feiten.

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de oorzaak van de brand onbekend is, maar directeur Gertjan Tomassen van de slachterij zegt tegen de regionale Omroep Gelderland dat de brand is aangestoken. Het zou het werk zijn van dierenactivisten die de brand met jerrycans hebben aangestoken, zegt hij na het zien van camerabeelden.

5 vrachtwagens van eendenslachterij Tomassen Duck-To zijn vannacht uitgebrand. De brandstichter vloog zelf in brand, daarbij verloor hij zijn autosleutels. Die pasten op een auto die vlakbij stond geparkeerd. Dat kenteken hoort bij een Belgische dierenactivist. pic.twitter.com/F9e7ZF03Yh EenEenTweets(@ EenTweets) link

Belgisch kenteken

Op bewakingsbeelden is te zien dat een persoon met een jerrycan benzine vrachtwagens overgiet en daarna in brand steekt. De brandstichter vat bij de actie zelf ook vuur. In de fabriek is volgens hem nog een benzinebom aan de weegbrug neergezet, die niet is afgegaan.

“We zien één persoon die binnen is geweest. Het is al gebleken dat het om een dierenactivist gaat”, aldus de eigenaar aan Omroep Gelderland. De brandstichter wisselde op het terrein van broek en verloor daarbij zijn autosleutels. Die bleken te passen op een auto die in de buurt was geparkeerd. “Zijn auto is in beslag genomen. Het gaat om een auto met Belgisch kenteken die bij een dierenactivist uit België hoort. Dierenactivisten gaan wel wel eens een stapje te ver”, aldus Tomassen.

Lees ook:

“Duizenden stieren nu sneller naar slachthuis door afgelaste stierengevechten”

“Als katje Lee een ratje was, was het nu al dood”: rechter velt morgen beslissing (+)