Vrachtwagens staan in kilometerslange file bij Calais en Duinkerke door stiptheidsacties: "Zo zal het er na de brexit aan toegaan"

04 maart 2019

14u57

Bron: Belga 0 Door stiptheidsacties van de douaniers in Calais en Duinkerke staan er op de wegen naar de Kanaaltunnel en de ferryhavens kilometerslange files met vrachtwagens. Gewone auto's kunnen wel normaal rijden.

Na een oproep van de vakbonden passen de agenten de regels strikt toe en voeren ze grondigere controles uit. Ze eisen meer bijkomende agenten, omdat er door de nakende brexit meer werk zal zijn.



"Als Groot-Brittannië een derde land wordt, zullen er grondigere controles zijn. Vandaag zien jullie hoe dat zal gaan", zegt Philippe Bollengier van de vakbond CGT. De douaniers willen ook beter betaald worden voor nachtwerk.

Migranten

In de buurt van de havens zouden ook verschillende migranten in de aanschuivende vrachtwagens proberen te geraken, meldt Belga. Begin deze maand drongen nog een honderdtal migranten de haven van Calais binnen, waarna een vijftigtal in een ferry konden klimmen.