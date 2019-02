Vrachtwagens met mannen, vrouwen en kinderen verlaten laatste IS-bolwerk in Syrië KVDS

20 februari 2019

13u26

Bron: Belga 0 Minstens tien vrachtwagens met mannen, vrouwen en kinderen zijn vandaag uit het dorp Baghouz vertrokken. Daar bevindt zich de laatste verzetshaard van terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Syrië. Het gaat om burgers, maar er wordt niet uitgesloten dat er ook IS-strijders bij zijn.

Vanuit een stelling van de Syrian Democratic Forces (SDF) in Baghouz zag een journaliste van het Franse persbureau AFP vrachtwagens voorbijrijden die uit het dorp kwamen. Ze vervoerden tientallen mannen, van wie sommigen hun gezicht verborgen hielden. Er waren ook vrouwen bij in nikab en kinderen, onder wie meisjes.

Evacueren

"We hebben speciale eenheden om de burgers te evacueren. Na verscheidene dagen zijn we er vandaag in geslaagd een eerste golf te evacueren", zei een woordvoerder van SDF, Mustafa Bali. "We weten nog niet hoeveel het er zijn.”





Bali preciseerde dat de geëvacueerde mensen naar zones van SDF worden gebracht. Daar ondergaan ze een fouillering en een ondervraging om eventuele jihadisten te identificeren. "We weten niet of er jihadisten onder hen zijn", legde hij uit. In de IS-zone "zijn nog steeds burgers, we kunnen hen zien", voegde hij daaraan toe.

De Syrische Democratische Krachten en de internationale coalitie tegen IS beschuldigen de jihadisten ervan burgers te gebruiken als "menselijke schild".

IS heeft nog amper een halve vierkante kilometer in handen in Baghouz.