Vrachtwagenbestuurder ontkent betrokkenheid bij mensensmokkel en koelwagendrama in Essex AW

13 december 2019

14u24

Bron: Belga 0 Een Noord-Ierse vrachtwagenbestuurder heeft zijn betrokkenheid bij mensensmokkel voor de rechtbank ontkend. De zaak draait rond de 39 Vietnamezen die in oktober in het Engelse Grays dood zijn aangetroffen in een koelcontainer die vanuit Zeebrugge was verscheept.

Het gaat om de 23-jarige Christopher Kennedy, hij was de zesde gearresteerde in het onderzoek naar de mensensmokkel die aan 39 Vietnamezen het leven heeft gekost. Hij verscheen vandaag voor de Old Bailey in Londen en pleitte daar onschuldig wat betreft samenzwering voor mensensmokkel tussen 1 mei 2018 en 24 oktober 2019. Tevens ontkende hij samenzwering voor het helpen bij illegale immigratie in dezelfde periode.

Via een videolink verscheen vanuit zijn cel in Belmarhsh ook de Noord-Ierse trucker Maurice Robinson voor de rechtbank. Robinson was degene die de container na de aankomst in Engeland had opgehaald. Hij heeft wél schuldig gepleit voor samenzwering en het helpen bij illegale immigratie in dezelfde periode.

Hij moet later nog pleiten omtrent 39 aanklachten van doodslag en samenzwering voor mensensmokkel. Dat proces zal wellicht pas in oktober 2020 van start gaan.