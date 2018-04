Vrachtwagen Starbucks geladen met meer dan 70 kilogram drugs Jolien Meremans

28 april 2018

18u48

Bron: FOXNews 18 Een vrachtwagen vol Starbucksproducten werd donderdag in Washington aan de kant gezet nadat politie ontdekte dat de bestuurders ook drugs vervoerde. In de vrachtwagen werd onder andere 57 kilogram methamfetamine gevonden. De bestuurders van de vrachtwagen werden al eerdere veroordeeld voor drugsdelinquenten.

De politie van Washington onderschepte donderdag een vrachtwagen van Starbucks, waarin drugs verscholen zaten. De twee passagiers waren tijdens een verkeersstop zeer achterdochtig, waarna de politie drugshonden inschakelde om de vrachtwagen te controleren.

In totaal vonden de honden 57 kilogram methamfetamine, 10 kilogram heroïne, enkele kilo’s cocaïne en een duizendtal Oxycodonpillen. De drugs waren gebundeld en zaten verstopt in een televisiekast. In de trailer van de vrachtwagen werden geen verdovende middelen meer aangetroffen.

De chauffeurs, een 22-jarige man uit Mexico en een 62-jarige man uit Californië, stonden al op de wachtlijst voor een gevangenisstraf voor meerdere drugsdelinquenten.