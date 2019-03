Vrachtwagen schept menigte in Guatemala: ruim dertig doden jv

28 maart 2019

06u28

Bron: anp 0 In Guatemala zijn meer dan dertig mensen om het leven gekomen nadat een vrachtwagen op een menigte is ingereden. Het ongeluk gebeurde in het westen van het land. Volgens de lokale autoriteiten en president Jimmy Morales raakten ten minste vier mensen gewond.

Een groep mensen was in de buurt van Nahuala de weg opgelopen omdat iemand door een auto was aangereden. Toen ze bij het ongeluk gingen kijken, werden ze zelf aangereden door de vrachtwagen, zegt een woordvoerder van de lokale brandweer.