Vrachtwagen rijdt twee voetgangers aan in San Francisco: "Ongeval, geen terreurdaad" IB

03u15

Bron: Reuters 0 rv De vrachtwagen reed eerst twee voetgangers aan en ramde daarna een auto met vijf inzittenden. Zeven mensen zijn gewond geraakt toen een vrachtwagen in San Francisco inreed op twee overstekende voetgangers en een geparkeerde auto waar een familie van vijf mensen inzat. De politie stelt dat het niet gaat om een terroristische aanslag maar een ongeluk.

Volgens de lokale media sloeg de kleine vrachtwagen linksaf op een plek waar dat verboden is. Daarbij raakte hij vol twee bejaarde voetgangers die aan het oversteken waren en een auto waar een familie van vijf mensen inzat.

Een van de voetgangers verkeert in levensgevaar, de andere is zwaargewond. De familie in de auto kwam er met lichte verwondingen vanaf. De politie was snel ter plaatse en benadrukte direct dat er geen enkele indicatie is die duidt op een terroristisch motief van de vrachtwagenchauffeur.

In november reed een Oezbeekse immigrant met een truck in op mensen in New York. Daarbij lieten acht mensen, onder wie een West-Vlaamse vrouw, het leven. Volgens de autoriteiten ging het in dat geval wel om een terroristische aanval.

BREAKING PHOTO: Truck plows into pedestrians injuring 7. More updates to follow. pic.twitter.com/W3ZIkeZc9y The Anon Journal(@ TheAnonJournal) link