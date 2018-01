Vrachtwagen rijdt in op minibus in Guinee-Bissau: 18 doden kv

01u49

Bron: Belga 0 Thinkstock In het westen van het West-Afrikaanse land Guinee-Bissau zijn vrijdagavond achttien mensen omgekomen bij een frontale botsing tussen een minibus en een vrachtwagen. Dat meldden de politie en de hulpdiensten. Er vielen ook veertien gewonden, van wie er tien zwaargewond zijn.

Het ongeval gebeurde in Bissauzinho, op 24 kilometer ten westen van de hoofdstad Bissau. De vrachtwagen beladen met bakstenen had twee lekke banden en reek met grote snelheid toen de chauffeur de controle verloor en frontaal inreed op de overvolle minibus die vanuit de tegenovergestelde richting kwam.

In totaal vielen er achttien doden. Veertien gewonden werden overgebracht naar het ziekenhuis in Bissau. Tien van hen zijn er erg aan toe.