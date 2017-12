Vrachtwagen ramt politieauto aan Duits-Nederlandse grens: agente komt om, collega's zwaargewond IB

Bron: ANP, nos.nl, bild.de 21 thinkstock Archieffoto. Bij een botsing tussen een rijdende vrachtwagen en een stilstaande politieauto op de Duitse snelweg A61, net over de grens met Nederland, is een 23-jarige Duitse politieagente om het leven gekomen. Twee van haar collega's raakten bij het ongeluk zwaargewond.

Een Duitse politieauto stond met zwaailichten langs de weg bij Viersen de bewuste vrachtwagen op te wachten. Het voertuig zou zich volgens de Nederlandse omroep NOS verdacht hebben gedragen in Nederland. Daarop zou de Nederlandse politie haar Duitse collega's hebben gewaarschuwd.

De truck, afkomstig uit Oekraïne, zou eenmaal over de grens bij Viersen zijn gaan slingeren. Met volle vaart reed het voertuig in op de politiewagen, die met ingeschakelde zwaailichten klaarstond. De politiewagen, waar drie agenten in zaten, werd nog tweehonderd meter met de vrachtwagen meegesleurd.

Een 23-jarige agente overleed ter plekke, haar twee collega's zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

