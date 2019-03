Vrachtwagen met migranten slaat om in Mexico: 25 doden, 29 gewonden kg

08 maart 2019

08u29

Bron: Belga 0 In het zuiden van Mexico zijn 25 Centraal-Amerikaanse migranten omgekomen en 29 anderen gewond geraakt toen de vrachtwagen waarin ze zaten, omsloeg op de autosnelweg. Dat meldde het openbaar ministerie van de staat Chiapas.

Het ongeval gebeurde op ruim 40 kilometer ten noordoosten van Tuxtla Gutiérrez, de hoofdstad van Chiapas. De deelstaat ligt op de route van migranten uit vooral Guatemala, Honduras and El Salvador die via Mexico de grens met de Verenigde Staten willen bereiken.



Over de nationaliteiten van de slachtoffers en de reden waarom de bestuurder de controle verloor over zijn vrachtwagen, zijn geen details bekend.