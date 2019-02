Vrachtwagen met lading zuur botst op bus in Congo: minstens 18 doden kg

21 februari 2019

21u39

Bron: Belga 0 In het zuidoosten van de Democratische Republiek Congo zijn minstens achttien mensen om het leven gekomen, toen een vrachtwagen geladen met zuur inreed op een stilstaande bus. Een tiental anderen raakten gewond door het zuur.

Het ongeval vond gisteren plaats in de provincie Katanga, op een weg tussen Lubumbashi en Kolwezi die veel gebruikt wordt door vrachtwagens met mineralen. In de mijnsector wordt zuur gebruikt voor de behandeling van ertsen.



"Een vrachtwagen, ingeschreven in Tanzania en geladen met zuur, botste frontaal op een stilstaande bus. Het zuur belandde op de passagiers", zei Corneille Lwitetele, chef van de verkeerspolitie in de naburige provincie Lualaba. Hij sprak van 21 doden.



De minister van Gezondheid van Lualaba daarentegen maakte een balans van achttien doden en twaalf verbrande mensen op.