Vrachtwagen met 39 lichamen kwam zeker via Zeebrugge: bestuurder Mo Robinson (25) verdacht van moord

24 oktober 2019

07u29

Na de gruwelijke vondst van 39 lichamen in een vrachtwagencontainer gisteren in het Britse Essex, raken nieuwe details van het onderzoek bekend. Zo is aan HLN bevestigd dat de trailer wel degelijk uit Zeebrugge vertrok. Afgelopen nacht zijn in Noord-Ierland, het thuisland van de bestuurder van de vrachtwagen, twee woningen doorzocht. Bestuurder Mo Robinson (25) wordt verdacht van moord. Het is nog niet duidelijk hoe de slachtoffers om het leven zijn gekomen.

Robinson (25), uit het Noord-Ierse graafschap Armagh, wordt nog steeds verhoord. Het is niet duidelijk of hij wist dat er zich mensen in de vrachtwagencontainer bevonden. De twee doorzochte woningen liggen in Markethill en Laurelvale, beide in Armagh, en zouden gelieerd kunnen worden aan de bestuurder. Familieleden van Robinson vertelden aan BelfastLive dat ze “niet weten wat er aan de hand is”. Ze zeggen niet te weten of Robinson op zichzelf werkte of in opdracht van een transportbedrijf reed.

Klopjacht

Of de 25-jarige bestuurder op de hoogte was van de inzittenden, is niet duidelijk. De Britse politie onderzoekt of de georganiseerde misdaad achter het transport zit. Tevens is een internationale klopjacht begonnen naar de bende mensensmokkelaars die verantwoordelijk zou zijn. Volgens de Daily Mail bekijken speurders een Ierse smokkelbende die banden zou hebben met de Bulgaarse stad Varna.

Bulgarije

De vrachtwagen zelf is geregistreerd in Varna in Bulgarije, op naam van een bedrijf waarvan de eigenaar een Ierse vrouw is. De registratie gebeurde in juni 2017. De vrachtwagen verliet daags erna het land, schreef de Daily Mirror.

De Bulgaarse premier Boyko Borissov bevestigt dat de truck sindsdien niet meer in Bulgarije is geweest. “Er is geen verband met ons op de nummerplaten na”, zei de bewindsman op de plaatselijke televisie. Een woordvoerder van het Bulgaarse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het “hoogst onwaarschijnlijk” dat de slachtoffers Bulgaren zouden zijn. Volgens directeur Dimitar Dimitrov van de Bulgaarse Kamer van het wegtransport is het courant dat bedrijven in Bulgarije worden geregistreerd “om te genieten van gunstige fiscaliteit”.

Zeebrugge

De koelcontainer met daarin 39 mensen vertrok wel degelijk vanuit Zeebrugge. Rederij Cobelfret kon het transport detecteren en bevestigt dat de trailer wel degelijk bij hen passeerde. Van daaruit ging de koelwagen naar het Engelse Purfleet. Hoe de 39 personen in de container zijn terechtgekomen, is nog niet duidelijk. Al is het volgens CEO van de haven van Zeebrugge Joachim Coens onwaarschijnlijk dat ze in Brugge nog in de container zijn geklommen.

Tot -25 graden Celsius

Maar hoe kan een transport met 39 mensen aan boord de strenge controles ontwijken? “Een warmtescanner gebruiken op een koeltransport is onmogelijk omdat die containers hermetisch zijn afgesloten. Verder waren de papieren en verzegeling volledig in orde”, klinkt het binnen de haven.

Volgens Britse media kwamen de slachtoffers mogelijk om het leven door bevriezing. Bronnen binnen de Ierse politie vertelden aan The Sun dat de koelinstallatie van de vrachtwagen naar verluidt ingeschakeld was. Daardoor zou de temperaturen binnenin tussen -5 en -25 graden Celsius geweest zijn. Of de slachtoffers stierven door bevriezing of verstikking, is nog niet duidelijk.

De container werd woensdagochtend om 00.30 uur aan land gebracht en daar aan een trekker gekoppeld die uit Noord-Ierland kwam. Kort na 1 uur zouden trekker en oplegger de haven hebben verlaten. Dertig minuten later werden de lichamen in de container ontdekt op het industrieterrein Waterglade in Grays en werd de politie verwittigd.

Vluchtelingen

Die is intussen gestart met de identificatie van de 39 lijken. De vrachtwagen met oplegger werd overgebracht van het industrieterrein in Grays naar een beveiligde locatie. Over de identiteit van de slachtoffers is voorlopig niets geweten en de autoriteiten waarschuwen dat de identificatie enige tijd in beslag kan nemen. Wel liet de politie weten dat de slachtoffers - 38 volwassenen en een tiener - vermoedelijk vluchtelingen zijn die het land werden binnengesmokkeld. Maar een definitieve bevestiging is er daarvan nog niet.

