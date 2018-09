Vrachtwagen botst op bus: 17 Duitse schoolkinderen gewond HA

04 september 2018

09u25

Bron: ANP, DPA 0 Bij een botsing tussen een schoolbus en een vrachtwagen zijn in Duitsland zeventien kinderen en de buschauffeur gewond geraakt. Een van de kinderen liep zware verwondingen op, meldt de politie.

Het ongeval gebeurde vanochtend in Wegeleben in de Harz in Centraal-Duitsland. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de trucker de schoolbus niet gezien had en tegen de zijkant van de bus was gebotst.