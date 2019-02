Vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air neergestort in Texas avh

23 februari 2019

22u17

Bron: Belga 0 Een vrachtvliegtuig met vermoedelijk drie mensen aan boord is vandaag neergestort in een baai nabij Houston, in de Amerikaanse staat Texas, zo heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA) meegedeeld. Lokale media melden dat er geen overlevenden zouden zijn.

Het vliegtuig, een Boeing 767, was op weg van Miami naar Houston. Het stortte om 12.45 uur lokale tijd neer in Trinity Bay, nabij Anahuac. Dat is op ongeveer 80 kilometer van Houston. De lokale sheriff meldt op Facebook dat het toestel gelokaliseerd is in het noorden van de baai.

Volgens Amerikaanse media zou het gaan om een toestel van Amazon Prime Air.