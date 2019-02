Vrachtvliegtuig van Amazon neergestort in Texas, alle drie inzittenden overleden avh lva

Bron: Belga, AD 0 Een vrachtvliegtuig van webgigant Amazon is zaterdag neergestort in een baai nabij Houston, in de Amerikaanse staat Texas, zo heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA) meegedeeld. De drie bemanningsleden aan boord zijn allen omgekomen, meldt het plaatselijke bureau van de sheriff, aldus lokale media.

Het verongelukte vliegtuig betreft een tweemotorige Boeing 767 van Atlas Air. Deze maatschappij vliegt sinds enkele jaren met 19 vrachtvliegtuigen voor webgigant Amazon. De toestellen hebben Amazon Prime Air op de buitenkant staan. Prime is de naam van Amazons abonnementsservice.

De Boeing 767 was onderweg van Miami naar Houston en crashte kort voor 12:45 uur (lokale tijd) in de Trinity Bay, nabij de stad Anahuac. Anahuac ligt op ongeveer 80 kilometer van de stad Houston. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er drie inzittenden aan boord waren. De crash lijkt zich in bijzonder korte tijd te hebben ontvouwd. De bemanning heeft geen noodmelding gedaan, de weersomstandigheden waren bovendien prima.

Vergroten bezorgmogelijkheden

Amazon startte in het najaar van 2015 met proefvluchten voor een eigen cargo-luchtvaartmaatschappij. Achterliggende gedachte was om de bezorgingsmogelijkheden van de eigen webwinkel verder te vergroten. In maart 2016 startte Amazon met 20 Boeings 767. Inmiddels is de vloot uitgebreid tot 39 toestellen, bedoeling is dat daar komend jaar nog eens tien bijkomen.

De webgigant is overigens niet zelf eigenaar van de Boeings, maar maakt gebruik van diverse operators. Atlas Air, waar de verongelukte 767 onder viel, heeft 19 vliegtuigen voor Amazon rondvliegen. Air Transport International telt 14 toestellen en ABX Air 6. De nieuwe 10 vliegtuigen komen eveneens onder de vlag van Air Transport International te vallen.