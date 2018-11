Vrachtvliegtuig glijdt voorbij einde landingsbaan in Canada TTR

07 november 2018

16u06

Bron: Belga 2 Een vrachtvliegtuig is bij de landing in Canada voorbij het einde van de landingsbaan gegleden. Het incident met de SkyLease Cargo Boeing 747 vond vanochtend rond 5 uur (lokale tijd) plaats in Halifax, in het oosten van Canada. Vier bemanningsleden werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

“Het vliegtuig belandde in het gras. Hoe het incident kon gebeuren, is momenteel nog niet duidelijk”, aldus de luchthavenbeheerder. “Het toestel is hoofdzakelijk beschadigd aan de romp en de rechtervleugel”.

Door de crash ligt het vliegverkeer op de luchthaven van Halifax momenteel stil. “Reizigers moeten rekening houden met vertragingen”, meldt een woordvoerster van de luchthaven. “Wie op de hoogte wil blijven, neemt het best contact op met de betrokken luchtvaartmaatschappij.”