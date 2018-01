Vrachtverkeer in de war door vissersblokkade in Calais EB

25 januari 2018

19u25

Bron: DPA, ANP 0 De transportsector had vandaag te kampen met zware vertragingen als gevolg van de blokkade van de haven van Calais. Franse vissers blokkeerden de scheepvaart omdat ze kwaad zijn over onder meer omzetdaling door pulskorvisserij. De vissers beëindigden hun protestactie rond 17.00 uur.

Per uur kon slechts één schip de haven van Calais verlaten. Normaal zijn er zo'n 36 vertrekken gepland.

Veel truckers die naar Calais wilden, werden door de Franse politie omgeleid via provinciale wegen. Ze konden dan naar Groot-Brittannië reizen via de Kanaaltunnel, maar dat leverde wel veel vertraging op. Dat was vooral een probleem voor het transport van bederfbare goederen.

Ook aan de andere kant van het Kanaal waren er vertragingen. Boten uit Dover vertrokken niet naar Calais. Daar liepen truckers een vertraging van zo'n anderhalf uur op.