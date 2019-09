Vrachtschip Stena Impero weg uit Iraanse haven IB

27 september 2019

07u17

Bron: ANP 0 Het vrachtschip Stena Impero is weg uit de Iraanse havenstad Bandar Abbas. Dat meldt Refinitiv ship-tracking data, waarmee schepen kunnen worden gevolgd. Het Zweedse schip dat vaart onder Britse vlag heeft ruim twee maanden aan de ketting gelegen in Iran.

Volgens de tracking data koerst het schip richting de haven van Rashid in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) op zo'n 250 kilometer van Bandar Abbas.

Het vrachtschip, dat eigendom is van een Zweedse rederij maar onder Britse vlag vaart, werd op 19 juli door Iran in de Straat van Hormuz in beslag genomen. De Iraanse autoriteiten beschuldigden de kapitein van het breken van maritieme wetten. Dat was twee weken nadat een Iraanse tanker aan de ketting was gelegd bij het Britse overzeese gebied Gibraltar. Die tanker mocht in augustus vertrekken.

Zondag was er al sprake van dat de Stena Impero werd vrijgegeven, maar toch hield Iran het schip toen nog een aantal dagen vast. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken was dat om een lopend onderzoek af te ronden.