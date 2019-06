Vrachtschip met Europese eindbestemming en 15.500 kilogram cocaïne aan boord onderschept in Philadelphia AW

18 juni 2019

22u20

Bron: ANP 3 De Amerikaanse autoriteiten hebben zo'n 15.500 kilo cocaïne in beslag genomen in de haven van Philadelphia. De harddrugs kunnen een straatwaarde hebben van 1 miljard dollar (ruim 893 miljoen euro), bericht de lokale zender NBC10.

De drugs zaten volgens een ingewijde in containers aan boord van een vrachtschip. Dat heeft eerder Chili, Panama en de Bahama's aangedaan. Het vaartuig zou volgens de nieuwszender nog doorvaren naar havens in Europa, waaronder in Frankrijk en Nederland.



De lokale autoriteiten spreken over de grootste drugsvondst in de geschiedenis van de regio. Een onbekend aantal bemanningsleden van het schip is opgepakt.

