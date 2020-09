Vrachtschip gezonken voor kust Japan: 2 overlevenden, 1 dode en 41 vermisten KVE

04 september 2020

11u53

Bron: Belga 0 Japanse reddingswerkers hebben een tweede opvarende gered van een vrachtschip dat deze week zonk tijdens een zware storm. Het gaat om een 30-jarige Filipijn die dobberde op een reddingsvlot op de zee, enkele kilometers van het afgelegen Japanse eiland Kodakarajima. Eerder werd een 45-jarige officier uit de Filipijnen gered.

Het vrachtschip Gulf Livestock 1 had meer dan 40 opvarenden aan boord en 6.000 koeien. De bemanning verstuurde een noodsignaal toen het schip in de problemen raakte op zo’n 185 kilometer ten westen van het eiland Amami Oshima. Dat gebeurde woensdag op het moment dat de tyfoon Maysak over het gebied trok.

De Japanse kustwacht rukte uit met drie boten, vijf vliegtuigen en duikers om naar overlevenden te zoeken. De meeste bemanningsleden komen uit de Filipijnen, maar er waren ook Nieuw-Zeelanders en Australiërs aan boord.

De reddingsoperaties verliepen moeizaam vanwege zware regenval en stevige wind door tyfoon Maysak.

Het vrachtschip verliet Nieuw-Zeeland op 14 augustus en moest normaal op vrijdag aankomen in het Chinese Tangshan.



