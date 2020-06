Vraag naar UV-lampen Signify stijgt, nu studie zegt dat UV-C-licht coronavirus doodt. Zelfs in de lucht kv

17 juni 2020

17u49

Bron: ANP 18 De Nederlandse verlichtingsfabrikant Signify heeft hoge verwachtingen van lichtbronnen in de strijd tegen de coronapandemie. Sinds de virusuitbraak zijn de orders voor lampen met het zogeheten UV-C-licht sterk gestegen. Signify verhoogt de productie van lampen en armaturen voor het ultraviolette licht daarom aanzienlijk, laat topman Eric Rondolat weten in een persconferentie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

"We zien ons orderboek sterk verbeteren. Er is een grote orderintake voor UV-C-licht, hoewel het ten opzichte van onze mondiale omzet nog niet heel belangrijk is", zei Rondolat. Om gelijke tred te houden met de toegenomen vraag, wordt de productiecapaciteit "verveelvoudigd".

Precieze aantallen en investeringen noemde Signify uit concurrentieoverwegingen niet. Voor de productie wordt geïnvesteerd in de bestaande Europese fabrieken van Signify. Rondolat stelt dat zijn bedrijf marktleider is op deze relatief kleine markt.

UV-C, een vorm van ultraviolette straling die micro-organismen kan doden, is volgens wetenschappers van de Boston University bewezen effectief bij het uitschakelen van het nieuwe coronavirus. In tests concludeerden ze dat de UV-straling uit lampen van Signify bij een specifieke dosering in zes seconden 99 procent van het virus had weggevaagd.



Het onderzoek van de Boston University is nog niet gepubliceerd als artikel dat door andere wetenschappers is beoordeeld. Toch is Signify, dat zelf herhaaldelijk vergelijkbare tests heeft uitgevoerd met hetzelfde resultaat, zo zeker van zijn zaak dat het deze week naar buiten trad met het onderzoek.

Volgens Rondolat bieden lampen met UV-C een uitkomst voor bijvoorbeeld supermarkten die hun winkelwagentjes willen ontsmetten. Ook zijn er mogelijkheden in pakhuizen en lege winkels om robots met UV-C-lampen rond te laten rijden om de ruimtes te ontsmetten. Als de lampen omhoog worden gericht in een kamer of klaslokaal, kunnen ze bovendien de lucht ontsmetten.

Helemaal nieuw is de technologie niet. UV-C wordt door de voormalige lichtdivisie van Philips al 35 jaar ontwikkeld voor het desinfecteren van spullen, bijvoorbeeld van medische toebehoren in de operatiezaal.

Bij eerdere uitbraken van infectieziekten, zoals SARS in 2003, kwamen deze producten echter niet in beeld als oplossing in de strijd tegen de verspreiding van virussen. "Maar deze pandemie is vergeleken met SARS zo veel groter", zegt Rondolat. "Niet alleen in termen van overledenen, maar ook de wereldwijde omvang is een verschil. Ik denk dat de vraag daarom nu veel meer aantrekt."

Signify stond vanmiddag op de beurs in Amsterdam hoger na de bekendmaking. Het aandeel won 5,9 procent.