Vorig jaar zeven extremisten ontmaskerd in Duitse leger FVI

08 februari 2019

10u33

Bron: Belga 5

In Duitsland zijn in 2018 zeven extremisten ontdekt in het leger. Dat blijkt uit een rapport van de militaire dienst voor contraspionage MAD (Militärischer Abschirmdienst), waarover de kranten van de mediagroep Funke vrijdag berichten.

Het gaat om vier rechts-extremisten en drie islamisten. Tegen alle zeven werden procedures ingesteld en de meesten werken niet meer voor de Bundeswehr.

De MAD registreerde vorig jaar ook 270 verdachte gevallen van rechts-extremisme, ruim 100 minder dan het jaar voordien (379). Ook het al kleine aantal gevallen van links-extremisme zakte nog verder van 12 in 2017 naar 2 in 2018. Verdachte gevallen van islamisme gaan dan weer in stijgende lijn, van 46 in 2017 tot 50 in 2018.

Extremisten in het Belgische leger

In 2016 telde het Belgische leger nog ongeveer vijftig soldaten met extremistische sympathieën. Ze werden echter niet ontslagen zolang ze niets strafbaars deden, maar de militaire inlichtingendienst besloot hen wel in de gaten te houden.

Van welke groeperingen ze lid waren wou Defensie toen niet kwijt, maar volgens de krant ging het om salafisten, neonazi’s of leden van motorbendes.

Het ministerie van Defensie was er niet blij mee, vooral omdat het gaat om mensen die een militaire opleiding genieten en toegang hebben tot wapens en oorlogsmateriaal. Maar de legerleiding kon hen niet zomaar de deur wijzen, want ze is gebonden aan de grondwettelijke vrijheid van vereniging. Wel beloofde het de selectieprocedures aan te scherpen om personen met radicale opvattingen te weren.