Vorig jaar verdwenen Argentijnse onderzeeër gevonden LVA

17 november 2018

04u51

Bron: AD, Belga 1 Een jaar na de verdwijning is de Argentijnse onderzeeër ARA San Juan zaterdagmorgen (Belgische tijd) teruggevonden. Dat heeft de Argentijnse Marine bekendgemaakt.

De onderzeeër verdween op 15 november vorig jaar met 44 bemanningsleden aan boord. Zaterdagmorgen vond een op afstand bestuurbaar voertuig van het Noorse onderzoeksschip Seabed Constructor de duikboot.

De ARA San Juan werd gevonden op achthonderd meter diepte, zo’n vijfhonderd kilometer voor de kust van de Argentijnse stad Comodoro Rivadavia in de Zuidelijke Atlantische Oceaan. In dat gebied verdween de onderzeeër vorig jaar ook.

De Seabed Constructor, die ook meedeed in de zoektocht naar het neergestorte Maleisische vliegtuig MH370, vaart voor het Amerikaanse bedrijf Ocean Infinity. Dat zocht in opdracht van de Argentijnse regering sinds september naar ARA San Juan. Volgens Argentijnse media ontvangt het bedrijf 7,5 miljoen dollar voor het vinden van de duikboot.

Wat er nu gaat gebeuren, is niet bekend, gaf een woordvoerder mee. “Afhankelijk van de staat waarin de duikboot zich bevindt, zal gekeken worden hoe er wordt voortgewerkt.”

De ARA San Juan verdween op 15 november 2017, met 44 bemanningsleden aan boord. Het laatste signaal werd opgevangen tussen de marinebasis in Mar del Plata en Ushuaïa, in het uiterste zuiden van het land. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Op de dag van de verdwijning was er wel sprake van een explosie onder water.

El #MinisterioDeDefensa y la #ArmadaArgentina informan que en el día de la fecha, habiéndose investigado el punto de interés N°24 informado por Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROV a 800 mts de profundidad, se ha dado identificación positiva al #AraSanJuan Armada Argentina(@ Armada_Arg) link