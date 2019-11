Voorzitter van Spaanse liberale partij Ciudadanos stapt op na nederlaag parlementsverkiezingen NLA

11 november 2019

13u58

Bron: Belga 0 De voorzitter van de Spaanse liberale partij Ciudadanos, Albert Rivera, heeft vandaag zijn ontslag aangekondigd. Dit een dag nadat zijn partij wegzakte bij de parlementsverkiezingen. In april behaalde de partij 57 zetels, nu zijn er dat nog 10.

Rivera stapt ook op als parlementslid en zegt de politiek vaarwel. "Ik wil alle verantwoordelijkheid op mij nemen", zei Rivera, die een verklaring aflegde in het hoofdkwartier van de partij.

Rivera was een van de belangrijkste politici in Spanje sinds zijn partij in 2015 zijn intrede deed in het nationale parlement. De partij was ontstaan in 2006, als reactie op het groeiende separatisme in Catalonië. Ciudadanos profileerden zich met hun onverzettelijkheid tegenover de Catalaanse en Baskische separatisten, maar ook met hun liberale economische standpunten.

Nadien was de partij ook actief op nationaal niveau. Doelstelling was om het land te "herscheppen" dat aangetast was door corruptie en komaf te maken met het tweepartijensysteem van socialisten en conservatieven.

De premier van de aftredende socialistische regering, Pedro Sanchez, won gisteren de vierde algemene verkiezingen in vier jaar in Spanje. Toch komt hij verzwakt uit de stembusslag, met 120 zetels tegenover 123 in april. De verrassing van de verkiezingen was het rechts-populistische Vox, dat de derde partij van Spanje werd.