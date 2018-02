Voorzitter van Oxfam Internationaal opgepakt in Guatemala in kader van corruptiezaak IVI

13 februari 2018

18u16

Bron: Belga 22 Juan Alberto Fuentes Knight , de Guatemalteekse voorzitter van Oxfam Internationaal, is opgepakt in het kader van een corruptieonderzoek. De feiten dateren van toen de man nog minister van Financiën was in de regering van Alvaro Colom (2008-2012). De ex-president werd zelf ook opgepakt.

Fuentes Knight is sinds 2015 voorzitter van Oxfam Internationaal. De ngo ligt momenteel zwaar onder vuur nadat bekend is geraakt dat werknemers van Oxfam in 2010 seksfeestjes met prostituees hadden opgezet in Haïti en dat ook in Zuid-Soedan wantoestanden zouden zijn gebeurd.

De arrestatie van Fuentes Knight heeft echter niets te maken met die onthullingen. Wel wordt de man ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een corruptieschandaal rond facturen van bussen voor het openbaarvervoernet van de hoofdstad Guatemala-stad.

Naast Fuentes Knight en ex-president Colom, werden nog acht andere ministers gearresteerd.