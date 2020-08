Voorzitter Pelosi roept Amerikaanse Huis terug van reces om crisis bij postdienst RL

17 augustus 2020

02u27

Bron: Belga 0 De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi roept de leden van het Huis terug uit zomerreces vanwege de problemen bij de posterijen en de gevolgen daarvan voor de verkiezingen in november.

"We zien in heel het land de verwoestende effecten van de campagne van de president om de verkiezingen te saboteren. Hij manipuleert de post om kiezers hun recht op stemmen te ontnemen", aldus Pelosi zondagavond.

De afgevaardigden zullen tegen het einde van de week stemmen over een wet die operationele veranderingen bij de US Postal Service (USPS) verbiedt, meldt Pelosi nog. Volgens een hooggeplaatste functionaris bij de Democraten zal het Huis waarschijnlijk zaterdag bijeenkomen.

Vrijdag was bekendgeraakt dat de post het aantal sorteermachines afbouwt, die normaal voor de verkiezingen zouden dienen. Ook zouden in verschillende staten brievenbussen worden weggehaald. De post waarschuwde ook dat brieven waarin de Amerikanen hun stem uitbrengen voor de verkiezingen niet op tijd zullen aankomen.

Pelosi beschuldigt het hoofd van het postbedrijf Louis DeJoy, een "handlanger" van president Donald Trump, ervan grootschalige operationele aanpassingen in het bedrijf door te voeren, waardoor de post minder goed functioneert, wat dan weer voor problemen zou zorgen bij de verkiezingen.

Naar verwachting zal vanwege de coronapandemie een recordaantal mensen per brief stemmen. Volgens een peiling zou drie kwart van de Republikeinen naar het stemlokaal trekken, meer dan de helft van de Democraten zou per brief stemmen.

‘Massale fraude’

Trump heeft zelf herhaaldelijk gezegd, zonder bewijzen voor te leggen, dat massaal briefstemmen tot fraude leidt en zijn Democratische rivaal Joe Biden bevoordeelt. Hij kondigde donderdag ook aan bijkomende financiering van USPS te blokkeren.

Chuck Schumer, de Democratische minderheidsleider in de Senaat, heeft voorzitter Mitch McConnell gevraagd om ook de Senaat vroeger uit verlof te laten terugkeren. Normaal gezien duurt het zomerreces tot 7 september.

