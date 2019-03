Voorzitter justitiecommissie, verantwoordelijk voor eventuele afzettingsprocedure, wil groter onderzoek naar Trump bvb

03 maart 2019

18u33

Bron: Belga 0 De voorzitter van de commissie van Justitie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil een breder onderzoek naar president Donald Trump. Het parlementslid, de Democraat Jerry Nadler, heeft aangekondigd dat zijn commissie morgen documenten van meer dan 60 mensen zou opvragen, onder wie ook de oudste zoon van de president, Donald Trump Jr. Het is die commissie die verantwoordelijk zou zijn voor het opstarten van een mogelijke afzettingsprocedure tegen Trump.

"Het is heel duidelijk dat de president de rechtsgang heeft belemmerd", zei Nadler in een interview met zender ABC. Met de documenten op te vragen, wil de commissie "het onderzoek starten om aan het Amerikaanse volk de zaak voor te stellen over belemmering van de rechtsgang, corruptie en machtsmisbruik."

Nadler oordeelt dat het huidige onderzoek van Robert Mueller niet volstaat en vindt, net als andere Democraten in het Congres, dat de focus breder moet zijn. Het interview met Nadler volgt op de publieke getuigenis van de vroegere persoonlijke advocaat van Trump, Michael Cohen. Hij beschuldigde zijn voormalige baas ervan meermaals te hebben gelogen als kandidaat en als president.



Volgens Kevin McCarthy, fractieleider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, had Nadler "beslist de president af te zetten de dag dat de president de verkiezingen won". McCarthy uitte ook kritiek op Cohen, die volgens hem is gefaald in zijn verantwoordelijkheid als advocaat om Trump te waarschuwen tegen mogelijk illegale acties. Ook zei hij dat campagneovertredingen geen misdaden zijn die tot een "impeachment" (procedure tot afzetting van de president, nvdr.) kunnen leiden.

