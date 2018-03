Voorzitter jongerenafdeling SPD ontgoocheld over stemming coalitie, opluchting bij Merkel jv

04 maart 2018

10u44

Kevin Kühnert, de voorzitter van de jongerenafdeling van de Duitse sociaaldemocratische partij SPD (Jusos), is ontgoocheld over het resultaat van de keuze van de partijleden om in zee te gaan met de CDU/CSU voor de vorming van een nieuwe grote coalitie in Duitsland. Dat zegt hij op Twitter. Annegret Kramp-Karrenbauer, secretaris-generaal van de conservatieve partij CDU, is dan weer opgelucht.

Kühnert ging voorop in de strijd tegen een nieuwe "GroKo". Hij zegt nog steeds kritisch te staan tegenover de coalitie. "De SPD moet meer zijn zoals in de afgelopen weken en minder zoals in de afgelopen jaren. Daarvoor zal Jusos zorgen. Geen SPD-vernieuwing zonder ons. Morgen begint het", zei hij ook.

Aan de andere zijde is Annegret Kramp-Karrenbauer, secretaris-generaal van de conservatieve partij CDU, opgelucht met de keuze van de SPD-partijleden om in zee te gaan met de partij van waarnemend bondskanselier Angela Merkel. "Is een goede beslissing voor Duitsland", zegt ze op Twitter. Ze is tevreden met de grote goedkeuring binnen de sociaaldemocratische partij voor de coalitie.

Waarnemend Duits bondskanselier en CDU-voorzitter Angela Merkel is opgelucht over de onverwachte duidelijke goedkeuring van de SPD-partijleden voor een nieuwe, grote coalitie met de CDU/CSU. "Ik feliciteer de SPD met dit duidelijke resultaat en verheug me op de verdere samenwerking voor het welzijn van ons land", maakte de CDU in naam van Merkel bekend op Twitter.

Een meerderheid van 66,02 procent van de SPD-partijleden gaf groen licht voor de coalitie. Daarmee is Merkel op weg naar een vierde ambtstermijn als bondskanselier.