Voorzitter Grondwettelijk Hof botst met Duitse binnenlandminister Seehofer over harde taal tegenover vluchtelingen

27 juli 2018

15u12

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, is in conflict gekomen met de voorzitter van het Grondwettelijk Hof over de harde lijn van de minister tegenover asielzoekers.

Seehofer had de toestroom van grote aantallen vluchtelingen als "de heerschappij van het onrecht" omschreven. Voorzitter Andreas Vosskuhle van het Grondwettelijk Hof zei gisteren aan de Süddeutsche Zeitung dat dit onaanvaardbare retoriek was. Ze kunnen associaties met de afwezigheid van een rechtsstaat onder de nazi's oproepen, "wat volkomen verkeerd is", zei Vosskuhle aan de Duitse krant.

Seehofer, die ook de christendemocratische partij CSU leidt, diende hem vandaag van antwoord in dezelfde krant. Hij zei dat hij veel respect had voor het Grondwettelijk Hof, maar dat hij de kritiek van Vosskuhle "ongepast" vond, "want de voorzitter van zo'n hof moet niet als de taalpolitie optreden". "De insinuatie dat ik met deze retoriek associaties met de 'NS-Unrechtsstaat' (nazi-onrechtsstaat) wou wekken, beschouw ik als onaanvaardbaar", aldus de minister.

Het is niet de eerste keer dat Vosskuhle in de clinch gaat met Seehofer en met de CSU in de nasleep van de vluchtelingencrisis in het land. De crisis volgde op de beslissing van bondskanselier Angela Merkel (CDU) in september 2015 om de grenzen van Duitsland te openen voor de oorlogsvluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika. Vosskuhle zei in 2016 dat het invoeren van een limiet op het aantal immigrerende vluchtelingen zoals voorgesteld door Seehofer, in strijd was met de grondwet.