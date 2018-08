Voorzitter Franse centrumrechtse partij: "Massamigratie bedreigt Europese beschaving" SVM

26 augustus 2018

16u51

Bron: Belga 0 Laurent Wauquiez, de voorzitter van de centrumrechtse Franse partij Les Républicains (LR), meent dat massamigratie een culturele bedreiging voor de Europese beschaving vormt. "De Fransen weigeren om vreemden in eigen land te worden", zei hij vandaag op de bijeenkomst van zijn partij.

Heel wat Franse politieke partijen houden dit weekend een bijeenkomst in de aanloop naar het nieuwe politieke jaar. Ze richten hun partijen op president Emmanuel Macron.

Wauquiez staat sinds december aan het hoofd van LR en kiest duidelijk voor een rechtsere koers. Hij wil van migratie het campagnethema maken voor de Europese verkiezingen van volgend jaar.

"Hoe kan je nu niet inzien dat we aan het eind van onze integratiecapaciteit zitten en dat de massamigratie vandaag een culturele bedreiging is voor de Europese beschaving?", vroeg de LR-voorzitter zich af. Volgens hem moet ervoor gezorgd worden dat er "nog iets van de beschaving overblijft". "We moeten die boten niet meer in de Europese havens binnenlaten", klonk het nog.

