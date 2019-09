Voorzitter Franse Assemblée nationale blijft aan:

“Een verdachte is niet schuldig bevonden” RL

14 september 2019

02u22

Bron: Belga 0 De voorzitter van de Franse Assemblée nationale, Richard Ferrand, is niet van plan om op te stappen aangezien "een verdachte nog niet schuldig bevonden is". Hij wordt verdacht van "illegale belangenneming" toen hij aan het hoofd stond van het ziekenfonds Mutuelles de Bretagne.

Aangezien hij nog niet schuldig is gevonden, wordt Ferrand "niet gehinderd in de volledige uitoefening van mijn plichten", verklaarde hij aan de lokale krant Télégramme. Volgens de voorzitter krijgt hij steun van politici van verschillende strekkingen.

"Ik ben niet van plan om op te stappen voordat mijn onschuld bewezen is. Ik zie niet in waarom een opening van het strafrechtelijk vooronderzoek een vermoeden van schuld zou worden", klinkt het nog.

Eerder deze week werd Ferrand in verdenking gesteld wegens illegale belangenneming, maakte het parket van Rijsel bekend. Door de zaak rond Mutuelles de Bretagne moest Ferrand in juni 2017 uit de regering van Macron stappen, kort nadat hij tot minister van Territoriale Samenhang was benoemd. Hij ontkent elke onregelmatigheid.

Meer over Richard Ferrand

Bretagne