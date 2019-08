Voorzitter EU-parlement eist hulp voor migrantenschip dat al week op zee dobbert ESC

08 augustus 2019

17u33

"De 121 migranten op het reddingsschip Open Arms moeten onmiddellijk hulp krijgen en eerlijk worden verdeeld over de Europese landen." Die oproep doet Italiaans sociaaldemocraat en voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, in een brief aan Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

“Het is steeds hetzelfde liedje als een reddingsschip met migranten in Europese wateren vaart”, klaagt Sassoli, lid van de Italiaanse oppositiepartij Partito Democratico (PD), over de weigering van EU-landen de migranten op te nemen.

Het onder de Spaanse vlag varende schip dobbert al ruim een week op de Middellandse Zee en weigert de migranten terug te brengen naar Libië. Onlangs zijn wel enkele hoogzwangere opvarenden van het schip gehaald. “Het schip kan nergens heen en hulp lijkt niet in zicht”, schrijft Sassoli. “In een tijd dat eigenbelang de norm lijkt te zijn, moeten we onze plicht voluit vervullen.” Europa heeft volgens hem zijn ‘hart en ziel’ verloren als het de opvarenden niet beschermt.

Impasse

De Italiaan zegt zich ervan bewust te zijn dat lidstaten zijn verzoek alleen op vrijwillige basis kunnen inwilligen. De hervorming van het Dublin-systeem, dat voorschrijft dat asielaanvragen worden behandeld in het land van aankomst, verkeert namelijk al lange tijd in een impasse. Daardoor kunnen migranten niet verplicht worden verdeeld over de landen. Uit protest daartegen weigert Italië de schepen met migranten.

Amnesty

Amnesty International eist dat het schip, met meer dan 30 kinderen aan boord, direct toestemming krijgt om aan te meren. “Het is tijd dat Europese regeringen stoppen met het spelen met mensenlevens.” De organisatie wijst naar Spanje, Malta en Italië als schuldigen van de impasse en verwijt politici hun verantwoordelijkheid onder internationaal recht ‘schaamteloos’ te ontlopen.

Zaterdag vertrekt volgens Amnesty vanuit Spanje een ander schip om de Open Arms te helpen met onder meer voedsel water en medicijnen.