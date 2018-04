Voorzitter Amerikaans congres zou er volgens vertrouwelingen brui aan willen geven KVDS

11 april 2018

15u16

Bron: CNN 0 Paul Ryan – de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden – heeft geen plannen om zichzelf op te volgen bij de verkiezingen later dit jaar. Dat schrijft nieuwszender CNN op basis van de getuigenis van twee van zijn vertrouwelingen.

Ryan heeft de beslissing nog niet officieel bekendgemaakt, maar hij zou dat vermoedelijk later vandaag doen, tijdens een meeting achter gesloten deuren van de Republikeinen.

De politicus uit Wisconsin zit al in het parlement sinds 1999 en werd in 2015 voorzitter. Enkele van zijn dichte vrienden lieten al eerder uitschijnen dat hij er na de midterms de brui aan zou geven. Zelf verklaarde hij in een interview met CBS in januari dat hij de beslissing samen met zijn vrouw zou maken in de lente. Vorige maand ontkende hij nog dat hij zich niet meer verkiesbaar zou stellen.