Voorzitter Afrikaanse Unie roept topontmoeting samen over crisis in Congo: zullen stemmen herteld worden?

16 januari 2019

De Rwandese president Paul Kagame, momenteel ook voorzitter van de Afrikaanse Unie (AU), roept morgen zestien Afrikaanse staats- en regeringsleiders samen voor een vergadering op het hoogste niveau over de crisis in Congo.

Die ontmoeting vindt plaats in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, de hoofdzetel van de AU. De AU hield zich de voorbije dagen vooral op de vlakte over de controversie rond de Congolese presidentsverkiezingen.



De vergadering van de Afrikaanse staats- en regeringsleiders wordt vooraf gegaan door gesprekken tussen de leden van de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (SADC). Die had in eerste instantie geijverd voor een hertelling van de stemmen, maar een woordvoerder ontkende dat standpunt later. Dat wijst op de onenigheid binnen de SADC-lidstaten: vooral Zuid-Afrika, een regionale macht, lijkt daar op de rem te staan.

Hertelling

Een tweede subregionale organisatie, de Internationale Conferentie over de Regio van de Grote Meren (CIRGL), vroeg eveneens om een hertelling van de stemmen, en is daar nog niet op teruggekomen. De Afrikaanse Unie sprak zich nog niet in die zin uit. In de VN-veiligheidsraad zei de AU-ambassadeur vrijdag dat het aan de Congolese instanties is om het geschil uit te klaren.

Congolese crisis

De ontmoeting van morgen is een gevolg van de electorale crisis in Congo. Oppositiekandidaat Martin Fayulu stapte naar het Grondwettelijk Hof tegen omdat Félix Tshisekedi de nieuwe Congolese president wordt. Volgens Fayulu is de winst van Tshisekedi het resultaat van een achterkamertjespolitiek tussen huidig president Kabila en Tshisekedi.

Eerder voorspelden de Congolese bisschoppen, op basis van hun 40.000 waarnemers, al dat Fayulu de verkiezingen duidelijk gewonnen had. Ook uit de recent gepubliceerde datasets die de Britse Financial Times liet inkijken, blijkt dat Fayulu rond de 60 procent haalt, terwijl zijn twee voornaamste tegenstanders allebei rond de 20 procent zouden schommelen.

