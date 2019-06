Voorzitster Sociaaldemocraten start Deense regeringsonderhandelingen FVI

Bron: Belga 0 De voorzitster van de Deense Sociaaldemocraten Mette Frederiksen is vandaag gestart met haar onderhandelingsronde om een nieuwe regering te vormen. Als eerste kwam de huidige liberale premier Lars Løkke Rasmussen aan de beurt, al benadrukte ze al wel dat de Denen met hun stem hebben duidelijk gemaakt dat ze een nieuwe regering willen. Toch wil ze geen enkele partij op voorhand uitsluiten.

Frederiksen, die donderdag door koningin Margrethe II belast werd met de regeringsvorming, hoopt vrijdag alle partijen te ontmoeten die in het parlement verkozen zijn na de verkiezing van woensdag. Elke partij krijgt 40 minuten de tijd om met de voorzitster rond de tafel te zitten

De Sociaaldemocraten, die vandaag nog in de oppositie zitten, werden de grootste partij met 25,9 procent van de stemmen. Frederiksen liet al verstaan dat ze een minderheidsregering wil vormen met enkel haar partij, goed voor 48 van de 179 zetels.

In verband met de meeste thema's zou die regering dan kunnen samenwerken met het linkse blok, als het over immigratie gaat met het conservatief-liberale blok, waartegen de partij jaren oppositie heeft gevoerd. De partij heeft onder het leiderschap van Frederiksen namelijk inzake immigratie een meer restrictief standpunt ingenomen dat meer verwant is aan dat van de liberale Venstre van Rasmussen en de Deense Volkspartij (DF) die fel tegen immigratie gekant is.