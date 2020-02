Voorzitster Sinn Fein wil na overwinning eerste vrouwelijke premier van Ierland worden YV

11 februari 2020

13u16

Bron: Belga 1 De Ierse voorzitster van de Sinn Fein-partij Mary Lou McDonald wil na de verrassende overwinning van haar partij bij de verkiezingen de eerste vrouwelijke premier van Ierland worden. “Zou dat geen fantastische zaak zijn, een premier van Sinn Fein en dan nog een vrouw op de koop toe”, zei McDonald dinsdag in Dublin.

Sinn Fein geeft de ‘klassieke’ Ierse partijen Fianna Fail en Fine Gael het nakijken. Het is een totale ommekeer in het Ierse politieke landschap. Fianna Fail, Iers voor “Soldaten van het Lot”, is een partij die opschoof van links naar een conservatieve en centrumrechtse koers. Fine Gael, “Stam der Ieren”, is een christendemocratische en liberaalconservatieve partij die zich centrumrechts in het politieke spectrum positioneert.

McDonald heeft gezegd dat ze met alle partijen over een regeringsformatie wil spreken, maar hoewel de partij het goed gedaan heeft, is een deelname aan een de regering geen zekerheid. Alle partijen zijn nog ver van een meerderheid van 80 zetels verwijderd.

Maandenlange coalitiebesprekingen verwacht

Premier Leo Varadkar (Fine Gael) verwacht dat er maandenlange coalitiebesprekingen zullen zijn. Hij wil niet weten van een samenwerking met Sinn Fein. De leider van Fianna-Fail, Micheal Martin, is iets milder in zijn beoordeling en vindt dat “het volk zijn zeg gedaan heeft”. Nieuwe verkiezingen zijn niet uitgesloten.

Sinn Fein was jarenlang de politieke arm van het ondergrondse IRA, Iers-Republikeins Leger, en ijvert voor een hereniging van de Ierse republiek met Noord-Ierland dat in Britse handen is. Critici zeggen dat er bloed kleeft aan de hand van Sinn Fein en van het IRA. Fianna Fail haalde in de stembusslag 38 zetels, Sinn Fein 37 en Fine Gael 35. De Groenen rukten op van 3 naar 12 zetels, de sociaaldemocraten van 2 naar 6 zetels.