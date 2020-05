Voorwerpen van gevangenen ontdekt in Auschwitz MDG

16 mei 2020

12u26

Bron: Belga 14 Bij restauratiewerken in een gebouw van het voormalige nazi-concentratiekamp Auschwitz in Polen, is een serie objecten gevonden die vermoedelijk door gevangenen werden verstopt. Het gaat onder meer om scharen, lepels, messen, vorken, stukken leer en delen van schoenen, zo heeft het Oostenrijkse nationaal fonds voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme bekendgemaakt.

De objecten werden gevonden in een schoorsteenpijp in het gebouw, blok 17, waarin tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangenen werden ondergebracht. Blok 17 wordt gerestaureerd omdat er een Oostenrijkse tentoonstelling in zal komen.

Nieuw puzzelstuk van de geschiedenis

"Hiermee is een nieuw puzzelstuk gevonden van de geschiedenis van het gebouw", stelt het fonds. In blok 17 leefden vermoedelijk mensen met bepaalde handvaardigheden. Het is mogelijk dat de voorwerpen verzameld werden om bijvoorbeeld kleding te herstellen. Maar het zou ook kunnen dat ze gebruikt werden om zaken te ruilen met andere gevangenen, of om een vluchtpoging voor te bereiden.

Holocaust

Het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau geldt wereldwijd als een symbool van de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden naar schatting zes miljoen Joden door de nationaalsocialisten, onder leiding van Adolf Hitler, uitgemoord. In Auschwitz-Birkenau alleen zouden meer dan een miljoen slachtoffers zijn gevallen, het merendeel Joden.

